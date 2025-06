Saúde Toda Hora segue com UBS abertas e vacinação em supermercados neste fim de semana

No próximo sábado (14), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Ricardo, Recreio São Jorge, Bambi e Jardim Cumbica II estarão em funcionamento das 8h às 16h. Paralelamente, das 9h às 15h quatro supermercados da cidade serão pontos de vacinação contra a gripe e febre amarela, no sábado e no domingo (15). A iniciativa faz parte do programa Saúde Toda Hora, que visa facilitar o acesso da população aos serviços de saúde.

Para atender moradores das quatro regiões de saúde de Guarulhos, a imunização será realizada em dois supermercados da rede Assaí Atacadista, sendo um localizado na região central (Região I – Centro), e o outro no Taboão (Região II – Cantareira), no Mixter Nagumo, na Vila Nova Bonsucesso (Região III – São João/Bonsucesso), e no Supermercados Nagumo, no Parque Jurema (Região IV – Pimentas/Cumbica).

As vacinas estão disponíveis para pessoas a partir dos seis meses de idade. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, que no caso de crianças é fundamental para conferência do esquema vacinal.

Nas UBS, além da vacinação, serviços estarão disponíveis sem a necessidade de agendamento, como testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos. Somente consultas médicas e coleta de Papanicolau são oferecidas mediante agendamento prévio, que pode ser feito diretamente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS abertas neste sábado (14), das 8h às 16h

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Recreio São Jorge: estrada David Corrêa, 1.766, Recreio São Jorge

UBS Bambi: rua Hibisco, 179, Parque Residencial Bambi

UBS Jardim Cumbica II: rua Sena Madureira, 1.177, Jardim Cumbica

Vacinação em supermercados (sábado (14) e domingo (15), das 9h às 15h)

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300, Centro

Assaí Atacadista: rua Jamil João Zarif, 689, Taboão

Mixter Nagumo: estrada Acácio Antônio Batista, 763, Vila Nova Bonsucesso

Supermercados Nagumo: avenida Jurema, 1.065, Parque Jurema