UNG e Shopping Internacional realizam ação de vacinação contra gripe

De 16 a 18 de junho, das 9h às 16h, a Universidade Guarulhos (UNG), em parceria com a Secretaria de Saúde do Município e a Escola SUS, realiza uma ação especial de vacinação contra a gripe. A iniciativa acontece no Shopping Internacional. Pessoas acima de 6 meses de idade podem tomar o imunizante e aumentar a proteção.

A iniciativa pretende ampliar a cobertura vacinal da população, principalmente com a chegada do inverno, evitando o aumento de casos de síndrome respiratória e internações. A aplicação das vacinas é feita pelos alunos do curso de Enfermagem da UNG, em frente ao Chop Time, no piso principal.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem da Instituição de Ensino Superior, Andrea Diniz, a ação facilita o acesso às vacinas e também promove conscientização sobre a importância da prevenção. “A cada ano, o imunizante é atualizado para proteger contra os novos vírus da gripe que circulam, principalmente, nas estações frias. Por isso, a vacinação anual é importante. Ela protege a saúde da população, especialmente de grupos vulneráveis, como crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e com maior risco de ter síndrome respiratória mais grave”, informa a coordenadora.