Cidade Satélite Cumbica recebe mutirão de roçagem da Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quinta-feira (12) o mutirão de roçagem e remoção de resíduos na Cidade Satélite Cumbica. Cinco equipes foram destinadas para a execução do serviço em vias localizadas na região. A ação contou com a supervisão da regional Cidade Satélite da SAR.

As equipes realizaram a roçagem mecanizada do mato alto nos seguintes locais: avenida Guinle, avenida São Matheus do Maranhão, avenida Riachuelo, avenida Patos, avenida Projecta, avenida Santana da Boa Vista, rua Júlio de Castilho, avenida Diorama, avenida Cumbica, avenida Jaguarão, rua Montes Claros, avenida Serra Branca.

O mutirão promoveu também a remoção dos resíduos provenientes da realização da roçagem, bem como do descarte irregular encontrados pelas vias.

A SAR vem promovendo semanalmente mutirões de zeladoria por toda a cidade, com equipes terceirizadas e servidores das oito regionais realizando roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros serviços.