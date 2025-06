Prefeitura recebe inscrições para estágios de estudantes do ensino superior

A Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições de estudantes do ensino superior que estejam cursando administração de empresas, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito e engenharia civil para vagas de estágio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line no site do CIEE https://pp.ciee.org.br/vitrine/13297/detalhe.

As bolsas-auxílio oferecidas tem dois valores: R$ 1.412,00 por mês, para vagas na Secretaria de Justiça, e R$ 1.100, para demais setores. Ambas as bolsas-auxílios são para uma jornada de 30 horas semanais, e o auxílio transporte é de R$ 233,20 por mês, o mesmo para todas as vagas.

As provas para a seleção serão on-line e já podem ser feitas no site do CIEE até às 12h do dia 25 de junho. Lembrando que as vagas são para cadastro reserva.

Mais informações podem ser obtidas através dos editais 02/2025 e 03/2025, publicados na edição do último dia 6 de junho do Diário Oficial do município.