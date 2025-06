GCM Ambiental comemora 16 anos com o resgate de 8,3 mil animais em situação de risco

A Inspetoria de Patrulhamento Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos comemorou 16 anos de proteção à fauna e à flora da cidade nesta quinta-feira (11), em evento no Adamastor. A especializada da GCM desenvolve por toda a cidade o policiamento preventivo municipal, com vistas às áreas de preservação e proteção permanente, ao patrimônio histórico e cultural e ao resgate de animais silvestres em situação de risco ou cativeiro ilegal.

Acumula histórias de 8,3 mil animais silvestres resgatados, sendo 385 somente neste primeiro semestre de 2025, entre aves, répteis e mamíferos. Além desses trabalhos, os agentes aplicam o projeto Educação Ambiental (Educam) às crianças de 5 a 10 anos nas escolas da prefeitura, cujo propósito é o de sensibilizar e conscientizar estudantes sobre a importância da preservação do meio ambiente e da adoção de práticas sustentáveis desde a infância.

O evento, que também homenageou os agentes pelas ocorrências de destaque, contou com a presença do vice-prefeito Thiago Surfista, do secretário de segurança Gilson Hélio, do comandante geral da GCM de Guarulhos, Adjomar Silva, Dr. Lemuel Lauton, da comissão de segurança da OAB, representantes dos Consegs, dentre outras autoridades.