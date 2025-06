Prefeituras de Guarulhos e de São Paulo realizam intercâmbio sobre técnicas de propagação de plantas

Nesta terça-feira (10), servidores da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Guarulhos realizaram uma visita técnica ao Viveiro de Mudas Harry Blossfeld, localizado em Cotia. O local é administrado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo.

Educadores Ambientais e servidores do Horto Florestal de Guarulhos – Reserva Burle Marx, responsável pela produção de mudas na cidade, participaram da atividade trocando conhecimentos e técnicas sobre a propagação de plantas.

O intercâmbio entre as cidades está previsto na Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011, que estabelece a competência dos entes da Federação na proteção das florestas, da fauna e da flora.

Nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos atualmente são produzidas 20 mil mudas de árvores, podendo chegar a 100 mil por mês dependendo da demanda. As mudas produzidas são utilizadas em plantios na cidade e distribuídas gratuitamente em eventos para os munícipes

As doações das árvores são realizadas através do Projeto Mundo Verde, da Sema. Todas as mudas são acompanhadas de um QR Code que direciona para a página da secretaria na internet com todas as informações sobre a espécie e seu cultivo.