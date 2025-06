Visitantes do Zoológico de Guarulhos aprendem a montar miniterrários

Visitantes do Zoológico de Guarulhos puderam complementar o passeio nesta quinta-feira (12), participando de três edições da oficina de miniterrário promovida pela equipe de educação ambiental do parque, em parceria com o Museu Catavento.

Terrários são ecossistemas em miniatura montados dentro de recipientes plásticos ou de vidro. No caso, foram utilizados musgo, pedras, terra, esfagnum e tostão (Callisia repens), planta também conhecida como dinheiro-em-penca. O sistema auto-suficiente simula um ambiente natural onde a água e o oxigénio são reciclados, permitindo que as plantas realizem a fotossíntese.

“Terrários podem durar anos porque dentro do recipiente se forma um microssistema no qual a água evapora e volta a terra. Precisa apenas de um pouco de sol, mas não o dia inteiro. Após fechado não se mexe mais”, explica Marianna Costa, chefe da educação ambiental do Zoológico de Guarulhos.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17 (entrada até às 16h30)