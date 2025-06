Oficina de compotas na Casa da Mulher Clara Maria abre caminho para geração de renda

Nesta quarta-feira (11) a Casa da Mulher Clara Maria Bom Clima foi palco de uma oficina de compotas para 15 assistidas pela unidade que puderam aprender sobre o preparo de geleias e compotas de diversas frutas como goiaba, morando e mamão, entre outras. A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, que já foi realizada em outros equipamentos, ocorrerá no Espaço Clara Maria Pimentas na sexta-feira (13).

“É gratificante ver como o trabalho da Subsecretaria da Mulher, em Guarulhos, tem impactado positivamente a vida de tantas mulheres. Mais do que capacitar e qualificar para o mercado de trabalho, nossas ações promovem empoderamento, acolhimento e valorização pessoal. De forma terapêutica, cada atividade se transforma em um espaço de aprendizado, troca e descoberta. Nossa oficina de compotas foi um exemplo disso: além de ensinar uma nova habilidade, trouxe também um toque de doçura para a vida de cada participante — no sabor e no coração”, disse a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus.

“As mulheres têm que aproveitar as oportunidades que surgem para aprender a fazer algo, vender e empreender. Assim ajudam em casa e têm um dinheiro extra para gastar com si mesmas”, disse a professora voluntária da oficina, Sandra Lucia Mendes Alves Valentin, que discorreu sobre técnicas de preparo de compotas, receitas, higienização da embalagem, conservação e armazenamento e precificação de produtos.

Atenta e anotando todas as orientações e informações em seu caderno, Bárbara Maria Fiorante, de 71 anos, faz bolos, doces e salgados sob encomenda. “Estou adorando a aula. Sou aplicada e persistente. Compotas será mais uma opção para eu preparar e vender. Gosto de oferecer novidades aos meus clientes”, contou a moradora do Bom Clima.

Maria Aparecida Cunha, de 67 anos, soube da atividade por uma amiga. “Gosto muito de cozinhar e fazer doces e bolos. Alguma coisa de compota eu já sabia, mas sempre tem algo mais a aprender como esta técnica da compota de abóbora que eu não conhecia. Sempre procuro tirar proveito das aulas para aprender e me aprimorar”, afirmou a aposentada.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.