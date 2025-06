Operação Cata-Tralha atende Jardim Tranquilidade e mais 7 bairros no fim de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas de oito bairros no sábado (14) e domingo (15). Serão atendidos Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael, Vila Cidade Brasil, Vila Capitão Rabello, Vila Ruth, Vila Sirena, Jardim Eusônia e Vila Íris.

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 14 e 15

Jardim Tranquilidade

Travessa Batola, travessa Batuíra, rua Bezerra de Menezes, rua Cabo Antônio Pereira da Silva, rua Carlos Walter Hisserich, viela Cetim, rua Dezesseis, avenida Dois, rua Dona Dica, avenida Três, travessa Dona Dica, travessa Doutor Pacheco, rua Doutor Renato Pacheco Braga, avenida Emílio Ribas (do número 1.435 ao 2.250), rua Francisco Foot, rua Gabriel Delane, rua Inácio Bitencourt, rua Jacob, rua João Germano da Silva, rua Leon Diniz, rua Lombroso, rua Manoel Quintão, rua Maria Valderez Conti, rua Mirabelli, travessa Mirabelli, praça Nossa Senhora de Fátima, rua Jacob, travessa São Borja, rua 3° Sargento-Aeronáutica Euber Q. Júnior, rua 3° Sargento-Aeronáutica João G. do Santos, avenida Três, avenida Um, rua Viana de Carvalho, rua Vinícius.

Vila São Rafael

Rua Alegre, rua Américo Violin de Carvalho Braga, viela Angelis, rua Araguaia, viela Araçá, rua Centralina, rua Ceres, rua Coronel Rafael Tobias, rua David dos Santos, rua Deniz Brian, rua Deus do Sol, rua Doutor Passos, rua Esperança, rua Excelsior, rua Friburgo, rua Guararapes, rua Ideal, rua Isaura, rua Jaime Redondo, rua Lima, rua Lázaro Pereira, praça Manoel Maluli, rua Maria Celeste dos Santos, rua Moderna, rua Pindorama, rua Quarto Centenário, rua Salvador Dolado Arruda, rua Santa Angelina, rua Santiago Neto, rua Santo Stéfano, rua Tegipe, rua Tibet, rua da Aviação.

Vila Cidade Brasil

Rua Anapurus, praça Belvedere, rua Catuípe, viela Floripes, rua Fluminense, rua Guapeve, viela Guaru, travessa Leon Diniz, rua Manoel Foz, rua Mato Grosso, rua Projetada, rua Rio Grande do Sul, rua Rio de Janeiro, rua Santa Catarina, praça São Benedito do Sul, avenida São Paulo.

Vila Capitão Rabelo

Rua Céu Azul, rua Dona Alviza, rua Engenheiro César Polillo, rua Foz do Iguaçu, rua Francisco Polilo, rua Gopoúva (do número 490 ao 1.000), rua Joaquim Rabello, rua Martinho Polillo, rua Mauro Rodrigues da Silva, rua Professor João Sartor, rua Segundo-Sargento Geraldo Berti, rua 3° Sargento-Aeronáutica Alcides Oliveira, rua Urutaí, rua viela.

Vila Ruth

Rua Alvorada.

Vila Sirena

Rua Alfredo Cerquinho, rua Jaboticabeiras, rua Paschoal Conte, rua São Sebastião, rua Dona Margarida Galvão.

Jardim Eusonia

Viela Buriti Alegre, rua Clóvis, travessa Clóvis, rua Durval, rua Eusonia, rua Feliz, rua Joana, viela José Ruiz, rua Norma, rua 1°-Sargento Osmar Cortes Claro, rua Rafael, travessa Rafael, rua 2°-Sargento Névio B. dos Santos, rua Segundo-Sargento Pedro Krinski.

Vila Iris

Rua Íris, avenida Leopoldo Cunha.