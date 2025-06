Prefeitura promove avaliação do processo de aprendizagem de estudantes da rede municipal

Desde quarta-feira (11), se estendendo até esta sexta-feira (13), alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal participam de avaliações impressas de aprendizagem de Educação Matemática, Comunicação e Expressão e Produção Textual, instrumentos diagnósticos que têm como objetivo a observação do processo de aprendizagem de cada estudante pelo professor.

Na EPG Professora Zulma Castanheira de Oliveira, no Parque Cecap, mais de 600 alunos fizeram a avaliação de Educação Matemática e Comunicação e Expressão nessa quarta-feira, oportunidade para, segundo a diretora Luciana Costa Gomes, diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos.

“A avaliação nos dá indicações dos ajustes necessários no percurso de ensino, sobretudo em relação à alfabetização e letramento dos educandos, que vai muito além de saber ler e escrever já que possibilita a compreensão da leitura de mundo que as crianças têm”, explicou a diretora.

O frio que caiu sobre a cidade não espantou os alunos da EPG Assis Ferreira, na Vila Fátima, o que fez a escola registrar grande adesão das turmas à prova. “Realizar a avaliação em um único dia com todas as turmas é um grande desafio, mas sempre podemos contar com o apoio das famílias, grandes parceiras das ações da escola”, enfatizou Selma da Silva Lima Sousa, coordenadora pedagógica.

A presença de todas as crianças nas avaliações assegura equidade no acesso à aprendizagem e respeito ao direito de cada uma demonstrar o que sabe, da forma mais adequada ao seu perfil. “O processo de uma avaliação externa, promovida pela Secretaria de Educação, possibilita que a gente consiga enxergar como estão as aprendizagens da rede municipal como um todo, identificar onde estão as principais dificuldades da rede e, também, os avanços. Desse modo, é possível planejar ações que sejam mais assertivas na garantia dos direitos de aprendizagens dos nossos educandos”, destacou Daniela Harumi Hikawa, diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), da Secretaria de Educação.