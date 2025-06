Martello propõe transformar Terminal Rodoviário de Guarulhos em Mercado Municipal do Cecap

O presidente da Câmara de Guarulhos, vereador Martello, protocolou um projeto de lei que propõe a substituição integral do Terminal Rodoviário de Guarulhos, localizado na Alameda dos Lírios, no Parque Cecap, pela instalação do Mercado Municipal do Cecap.

A proposta autoriza o Poder Executivo a desativar oficialmente o terminal e utilizar o espaço para a construção de um novo equipamento público voltado ao comércio local. Segundo Martello, a mudança busca atender a uma antiga demanda dos moradores da região, que há anos relatam problemas estruturais, de segurança e de conservação no terminal.

Entre os principais pontos destacados pelo vereador estão a baixa movimentação de passageiros no local, a falta de integração com outros modais de transporte e as dificuldades de manutenção do espaço. “Hoje, o terminal não atende mais à realidade da cidade. O mercado municipal, por outro lado, pode transformar a área em um espaço de geração de renda, valorização de pequenos produtores, fomento ao turismo e oferta de produtos de qualidade para a população”, explica.

O projeto de lei estabelece que o novo mercado deverá priorizar os pequenos comerciantes, produtores locais e empreendedores do município, fomentando a economia regional. Além disso, o texto prevê que o Poder Executivo adote todas as medidas necessárias para viabilizar a substituição, incluindo adaptações físicas e o remanejamento das atividades de transporte atualmente em funcionamento no terminal.