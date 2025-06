Roda de conversa no Adamastor reúne artistas, produtores culturais e poder público

Artistas guarulhenses e representantes dos governos municipal e estadual se reuniram na noite da última quarta-feira (11) no GIRO PRO: Laboratórios de Futuros. O evento, que aconteceu no Salão de Artes no Adamastor e reuniu mais de 40 pessoas, buscou conectar os fazedores de cultura com o poder executivo, entendendo as necessidades da cidade para construir projetos de formações culturais gratuitas que se adequem à realidade local.

O evento reuniu artistas e produtores culturais que tiveram a oportunidade de expor suas ideias de um futuro ideal, sugerindo projetos que atendam as solicitações tanto dos artistas quanto do público.

De acordo com Eduardo Cardoso, chefe da Divisão de Formação Cultural, ligado ao Conservatório Municipal de Guarulhos, o encontro serviu para nortear os próximos passos do departamento. “Já temos dois cursos em parceria com o governo do estado que acontecerão nos próximos dois meses e a ideia é entender as necessidades da população para trazer cada vez mais formações. Ouvindo o que o público deseja, conseguimos garantir cursos que realmente façam a diferença no futuro da cidade”, disse.

Parceria entre os governos municipal e estadual

O GIRO PRO é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e realizado pela Escola de Profissionais de Cultura gerida pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Em Guarulhos, foi realizado em parceria com a Secretaria de Cultura.

A apresentação do projeto e condução da roda de conversa foi feita por José Adriano, coordenador da Articulação Social na IDG.

Agenda de eventos da cidade

