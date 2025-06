Prefeitura inicia o plantio de nova vegetação em canteiro central da avenida Natália Zarif

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta quinta-feira (12) o plantio de “Amendoim Forrageiro” em um trecho de 1.25 quilômetros da avenida Natalia Zarif, mais conhecida como Marginal Baquirivu, no Taboão. A ação, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), tem por objetivo a revitalização dos canteiros centrais de vias da cidade com uma vegetação que dará mais segurança e agilidade na manutenção.

O Amendoim Forrageiro é uma leguminosa bem adaptada a diversos tipos de solos, inclusive para aqueles considerados ácidos, e ainda possui boa tolerância à seca e ao sombreamento. A equipe da SAR utiliza a semente ou a muda da vegetação para realizar o plantio. Em até 20 dias, a planta começa a eclodir.

Com o plantio da nova vegetação, a expectativa é de promover mais segurança e agilidade para as equipes de zeladoria que apenas farão o refinamento da planta. Atualmente, para executar o serviço de roçagem, se faz necessário a sinalização de ruas e avenidas com objetivo de evitar acidentes.

O Amendoim Forrageiro já foi semeado na estrada do Sacramento, no Pimentas, rua Professor José Munhoz, no Jardim Munhoz, e nos jardins da sede da SAR, que fica na Vila Progresso.