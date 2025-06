Espaço Clara Maria Pimentas promove palestra sobre saúde da mulher

Uma plateia de cerca de 30 mulheres participou nesta quarta-feira (11) da palestra sobre saúde da mulher no Espaço Clara Maria instalado no CEU Pimentas. Acompanhado pela subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, o evento foi ministrado pelo enfermeiro Enzo Alonso Perrone e pela gerente em saúde, Malu Midori Nakao dos Santos, ambos servidores da UBS Inocoop.

Para Vanessa, a saúde é uma parte essencial do cuidado e da proteção às mulheres de Guarulhos. “Com esse compromisso, a Subsecretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria da Saúde, atua para garantir informação de qualidade sobre a realização de exames, dos atendimentos disponíveis na rede municipal e, acima de tudo, para promover o cuidado integral e o resgate da autoestima” disse a responsável pela pasta.

A gestora destacou ainda o papel dos profissionais da saúde na integração com as participantes. “Ter conosco o enfermeiro Enzo e a gerente Malu conduzindo essa conversa tão importante, foi fundamental para fortalecer esse vínculo de atenção e acolhimento que buscamos construir todos os dias”, completou.

A iniciativa da subsecretaria teve por objetivo informar às atendidas pela Casa da Mulher sobre a prevenção e o controle de doenças. Entre os assuntos discutidos estiveram menopausa, prevenção de câncer de mama e de colo do útero, cuidado com doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, importância de realizar o pré-natal na gravidez, entre outros.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra da Secretaria de Direitos Humanos.