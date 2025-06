Em comemoração aos 53 anos dos videogames, museu retorna ao Internacional Shopping com novidades interativas

Entre os dias 14 e 29 de junho, o Internacional Shopping será novamente palco de um dos eventos mais aguardados por fãs de tecnologia, cultura pop e nostalgia: o Museu do Videogame Itinerante. Com entrada gratuita, a exposição retorna ao piso térreo, ao lado do Supermercado Extra, com ainda mais atrações.

O museu mantém sua proposta interativa, oferecendo mais de 450 consoles e atividades como simuladores de corrida, concursos de cosplay, palco de dança Just Dance, estações com realidade virtual, além da tradicional área com fliperamas clássicos e consoles icônicos que marcaram gerações. A grande novidade deste ano é a presença do Nintendo Switch 2, aguardado lançamento do universo gamer, disponível para os visitantes testarem durante a exposição.

“O Museu do Videogame é mais do que um evento. Ele une gerações em torno da história da tecnologia e da diversão, trazendo memórias afetivas e inovação em um só lugar”, destaca Cleidson Lima, idealizador e organizador da exposição.

Em 2024, o evento foi um sucesso no Internacional Shopping: uma média de 110 mil participantes ao longo de 21 dias, mais de 15 atrações e 350 consoles em exibição, desde o pioneiro Magnavox Odyssey e Atari até o moderno PS5.

Os fãs da cultura asiática também poderão aproveitar o Encontro de K-pop, que acontece no dia 21 de junho, das 13h às 17h, reunindo admiradores de grupos como BTS, BLACKPINK, Stray Kids e outros fenômenos do gênero em um espaço dedicado ao universo coreano.

Para a gerente de marketing do Internacional Shopping, Débora Viana, a ação é uma forma de proporcionar uma experiência completa aos visitantes. “O objetivo é transformar o shopping em um centro de lazer acessível e atrativo, oferecendo atividades gratuitas e de qualidade para toda a família”, afirma.

Serviço: Museu do Videogame Itinerante Data: 14 a 29 de junho

Horários: segunda a sábado das 15h às 21h / domingo das 14h às 20h.

Onde: Internacional Shopping – Guarulhos no Piso térreo (em frente ao Extra)

Entrada gratuita