Guarulhos Cidadania leva serviços e lazer à população do Jardim Valéria

Neste sábado (14), das 9h às 15h, a Prefeitura de Guarulhos realiza mais uma edição do Guarulhos Cidadania – uma iniciativa que oferece, em um só lugar, diversos serviços gratuitos voltados à cidadania, assistência social e qualidade de vida.

O evento organizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social acontece no CRAS Sítio dos Morros, localizado na rua Samuel Libório de Ávila, 476, no Jardim Valéria, com uma programação ampla que atende desde demandas jurídicas e sociais até atividades de lazer e bem-estar.

Serviços

Nesta iniciativa a população poderá contar com os seguintes serviços:

– Atendimento social e jurídico

– Atualização do CadÚnico e orientações sobre benefícios sociais

– Consultoria e acesso a serviços públicos

– Inscrições para cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego

– Serviços da Rede Fácil

– Atendimentos de saúde, beleza e bem-estar

– Atrações culturais e atividades para crianças

O Guarulhos Cidadania é uma oportunidade para se informar, cuidar da saúde, resolver pendências e ainda aproveitar um dia agradável com a família. Participe!