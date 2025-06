Arraiá dos CEUs encerra temporada junina com grande festa no Parque Júlio Fracalanza

O Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, recebe o Arraiá dos CEUs com um grande encerramento da temporada junina e muita festa neste final de semana, sábado (28), das 15h às 22h, e domingo (29), das 13h às 20h. A programação gratuita conta com atrações especialmente elaboradas para diversão e entretenimento de toda a família.

Quem passar pelo parque neste final de semana vai conferir uma festa cheia de sabores e coloridos, barracas de comidas típicas, performances artísticas, convidados especiais e muitas brincadeiras para a criançada e toda a família.

No sábado, o Trio Nortista sobe ao palco a partir das 16h, o grupo Forró de Interior às 17h40, o Forró Saruê às 19h30 e a Comitiva Turma do Country embala a festança com muito sertanejo, piseiro, forró e bailão a partir das 21h.

A programação musical no Parque Júlio Fracalanza também promete um domingo agitado com show do músico Thiago Lima às 15h40, quadrilha junina Asa Branca às 17h20 e show da cantora Evelin Cambuy a partir das 18h20, em um grande encerramento do Arraiá dos CEUs.

Realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, o Arraiá dos CEUs já reuniu mais de 25 mil pessoas, que aproveitaram os momentos inesquecíveis da festa no Cemear e nos CEUs Bonsucesso e Paraíso-Alvorada.

Serviço

O Parque Júlio Fracalanza fica na Rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta.