Central de Segurança Integrada auxilia PM em ocorrência de roubo no Jardim Santa Cecília

Uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem por roubo consumado na tarde da última segunda-feira (23), no Jardim Santa Cecília. A operação foi desencadeada após um comerciante ter seu supermercado invadido por dois criminosos armados, que subtraíram grande quantidade de pacotes de café e cigarros antes de fugirem em um veículo Honda Fit.

Graças à atuação da equipe da GCM em serviço na Central de Segurança Integrada (CSI), vinculada à Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, foi possível identificar a placa do automóvel utilizado na fuga por meio das tecnologias de videomonitoramento da cidade. As informações foram repassadas às equipes da Polícia Militar que realizavam o atendimento, permitindo que os agentes localizassem o veículo estacionado na rua Dores de Indaiá, onde também foi encontrado um dos suspeitos em posse de um simulacro de arma de fogo.

Durante a abordagem, os policiais militares localizaram as mercadorias roubadas no interior da residência. O indivíduo foi detido e encaminhado, junto com os produtos apreendidos e a vítima, ao 6º Distrito Policial (Rua Prof. Vasco de Queiroz Guimarães, 341 – Jardim Bom Clima), onde o delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante. As investigações seguem para identificar o segundo autor do crime.

A Central de Segurança Integrada tem como missão coordenar e gerir de forma inteligente as ocorrências e os serviços públicos, abrangendo áreas como segurança, mobilidade urbana e atendimento a emergências. O órgão atua na integração entre secretarias municipais e forças de segurança, promovendo respostas mais rápidas e eficazes às demandas da população.