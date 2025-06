Cultura guarulhense é finalista do Prêmio Governador do Estado para as Artes

Três projetos culturais guarulhenses chegaram à final do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2025, cuja cerimônia aconteceu na noite da última terça-feira (24), no Palácio dos Bandeirantes. São eles Café Moda e Viola, Divas do Malabarismo e a Caminhada Musical para a Terceira Idade, sendo que este recebeu o troféu na categoria Música.

O projeto vencedor reúne atividade física leve com concertos de música clássica e instrumental ao ar livre. Idealizado por Giane Martins e voltado para a terceira idade, a Caminhada Musical é uma forma de estimular o bem-estar emocional e mental, além de incentivar a socialização.

“Guarulhos tem uma produção cultural enorme e de altíssima qualidade. Esse reconhecimento é para nós a prova de que estamos sendo vistos e que podemos crescer cada vez mais”, celebrou o secretário de Cultura, João Vaz, que representou a cidade no evento ao lado da diretora do Departamento de Atividades Culturais, Solange Gonçalves.

Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a premiação busca reconhecer os talentos culturais do estado e, este ano, entregou prêmios para 13 cidades.

Conheça os outros finalistas

O Café, Moda e Viola, que concorreu na categoria Iniciativas Culturais do Setor Público, é um projeto da Prefeitura de Guarulhos que trabalha a valorização da música caipira tradicional, com shows mensais que promovem o encontro de músicos com o público em espaços públicos. A celebração foi idealizada pelo servidor da Secretaria de Cultura, Paulinho Trewasae, em parceria com Vera Lucia Ambrisi.

Na categoria Circo, o projeto Divas do Malabarismo, criado por Carol Rigoletto, homenageia mulheres que marcaram a história do malabarismo no Brasil e no mundo.