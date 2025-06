GCM apreende adolescente com simulacro de arma de fogo no Macedo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu um adolescente de 15 anos portando um simulacro de arma de fogo na tarde da última segunda-feira (23), no bairro do Macedo. A ação foi realizada por agentes da Coordenadoria Operacional durante patrulhamento preventivo na praça das Pedras.

Durante a ronda, a equipe avistou dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Um dos suspeitos, o adolescente, foi alcançado e detido pelos guardas. O outro conseguiu escapar após se embrenhar em uma área de mata, levando consigo um capacete de motociclista que carregava nas mãos.

Após a apreensão, os agentes acionaram a genitora do menor e encaminharam ambos ao 6º Distrito Policial (Rua Prof. Vasco de Queiroz Guimarães, 341 – Jardim Bom Clima). No local, o delegado lavrou o auto de apreensão do simulacro de arma de fogo e um Termo Circunstanciado, liberando o adolescente aos cuidados da mãe. Ela foi orientada a apresentá-lo posteriormente à Vara da Infância e da Juventude para os devidos encaminhamentos legais.

A atuação da GCM reforça o compromisso do município com a segurança preventiva e a proteção da comunidade, especialmente em locais públicos de grande circulação como praças e áreas de lazer.