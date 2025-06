Junho Laranja: UNG promove palestra sobre prevenção e tratamento de queimaduras

Neste mês de junho, a cor laranja ganha destaque nas campanhas de saúde para reforçar a importância da prevenção e da conscientização sobre os acidentes causados por queimaduras. Como parte dessa mobilização, a Universidade Guarulhos (UNG), por meio do curso de Enfermagem e da Liga Acadêmica Lafei, promoveu, a palestra “Atualidades no atendimento ao paciente queimado”. O convidado foi o cirurgião plástico Dr. André Paggiaro, chefe da Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Durante o evento, o especialista abordou diversos temas relacionados à assistência de vítimas de queimaduras, aos diferentes tipos de lesões, tratamentos indicados e curativos mais adequados para cada caso, aos critérios para internação e aos avanços na utilização de enxertos de pele. O médico também aproveitou para tirar dúvidas práticas sobre os primeiros socorros. “Não passe manteiga, pasta de dente, pós de café, clara de ovo crua pois não ajudam a amenizar ou cicatrizar a queimaduras. O correto, quando o ferimento for pequeno, é lavar com água corrente e aplicar uma pomada dermatológica para evitar infecções. Já em situações mais graves, a recomendação é procurar imediatamente um hospital para avaliação médica”, orientou o cirurgião.

Viviane Carvalho, professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UNG, alertou para o aumento no número de acidentes com queimaduras durante este período do ano, principalmente entre crianças. “Em junho, com o início das férias escolares, cresce o número de ocorrências dentro de casa por conta de líquidos quentes e vapor e contato com superfícies como fogões, microondas e chapinhas de cabelo”, explicou.