CEU Bonsucesso recebe o Arraial para idosos do Movimento 60+ Ativação no dia 5 de julho

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso realizará em 5 de julho (sábado) o “Arraiá da Cidadania: Respeito e Alegria na Melhor Idade” para os integrantes dos 43 polos do projeto Movimento 60+ Ativação, no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/n), no horário das 8h às 12h.

Trata-se de uma celebração julina da Prefeitura de Guarulhos que visa a proporcionar um momento de lazer, valorização cultural e do envelhecimento com dignidade, respeito e cuidado, além de fortalecimento de vínculos para a população idosa do município.

Além de resgatar as tradições juninas com comidas típicas, danças, brincadeiras e atividades culturais, o evento encerrará a programação do Junho Violeta – o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Durante o arraial serão realizadas também ações educativas sobre os direitos da pessoa idosa e o enfrentamento à violência.