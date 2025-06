Prefeitura apresenta projeto de implantação de área de lazer aos moradores do Jardim Leblon

Prefeitura de Guarulhos apresentou na terça-feira (24) o projeto de sistema de lazer para uma comissão de moradores do Jardim Leblon, região do Pimentas. Ele foi elaborado pela Divisão de Projetos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Uma área com mais de 17 mil m2, conhecida na região como Campo do Leblon, vai contar com pista de caminhada, mobiliário, playground, campo de futebol, vestiários, academia popular, estacionamento e paisagismo.

A revitalização da área é uma antiga reivindicação dos moradores. Atualmente o local só conta com um campo de terra batida, que é utilizado constantemente pela população em campeonatos de futebol amador.

O vice-prefeito Thiago Surfista e o secretário de Esporte e Lazer, Marco Antônio Lisboa, participaram da apresentação do projeto aos moradores, efetuada pelos técnicos da Sema no Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali, no Bosque Maia.

A área foi adquirida pelo município e encontra-se em fase de conclusão do processo jurídico. Assim que for emitido o documento de posse do local, a Prefeitura vai buscar recursos para a implantação do sistema de lazer.