Martello faz balanço positivo do primeiro semestre de 2025

A Câmara Municipal de Guarulhos encerra o primeiro semestre de 2025 com um balanço positivo de suas atividades, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da democracia e a construção de políticas públicas para a cidade. Foram realizadas 67 sessões — 36 ordinárias e 31 extraordinárias — e deliberados 129 projetos, além de 331 requerimentos de informações e 14 vetos apreciados em plenário.

No total, 59 projetos foram aprovados até a fase final, sendo 11 Decretos Legislativos, 13 Resoluções, 1 Emenda à Lei Orgânica do Município e 34 Projetos de Lei aprovados para sanção.

Em comparação com o mesmo período da legislatura anterior, o Legislativo mantém o ritmo de trabalho, com tendência de crescimento e diversas frentes de atuação, demonstrando continuidade na produtividade parlamentar.

Para o presidente da Câmara, vereador Martello (Republicanos), o desempenho reflete o comprometimento dos parlamentares:

“Nossa atuação tem sido marcada por diálogo, responsabilidade e produtividade. As diferenças de opinião e os debates fazem parte da democracia. Seguimos trabalhando com seriedade por Guarulhos.”

Martello também comentou sobre os momentos de tensão vividos em algumas sessões plenárias. Discussões mais acaloradas entre os parlamentares marcaram o semestre, principalmente diante de pautas sensíveis ou temas que despertam forte posicionamento político. Segundo o presidente, esse cenário é esperado em um parlamento renovado:

“São 14 novos vereadores que representam vários segmentos da sociedade. Muitos querem mostrar serviço, e alguns extrapolam, o que é natural, principalmente em debate com os mais antigos de casa.”

Ainda de acordo com Martello, é justamente essa pluralidade de ideias que fortalece o papel do Legislativo:

“O parlamento é, por natureza, um espaço de embate de ideias. E, embora em alguns momentos o tom suba, o que prevalece é o interesse público. O mais importante é que vejo, na maioria, a vontade de lutar por melhorias para a população da cidade.”

A expectativa para o segundo semestre é manter o bom ritmo de trabalho, com foco na apreciação de matérias relevantes para o município, fortalecimento da relação com a sociedade e continuidade da fiscalização dos atos do Executivo.