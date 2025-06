Prefeitura realiza desassoreamento de trecho do rio Guaraçu

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (25) o desassoreamento de trecho Rio Guaraçu, afluente dos rios Baquirivu e Baquirivu-Guaçu, e que está localizado às margens da avenida Florestan Fernandes, no Bonsucesso.

O serviço, que vem sendo supervisionado pela da regional Bonsucesso, conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica que faz a remoção dos resíduos e detritos do leito do rio. A iniciativa visa o aumento da capacidade de vazão das águas e, também, evitar alagamentos na região.

Roçagem

A regional Bonsucesso desenvolveu também a roçagem do mato alto na estrada de Itaberaba (Mato das Cobras), ruas Marinaro, Decio da Silva e Turvolândia, no Bonsucesso; e ruas Atecla Fratucelli, Maria Jorge Lombardi e Mário Colozzi, no Jardim Álamo.

Os resíduos provenientes da execução do serviço foram removidos pela regional da SAR.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.