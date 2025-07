Praça no Inocoop tem extensa programação de jogos e brincadeiras neste sábado 

O programa Brincadeiras de Todos os Tempos chega ao Inocoop neste sábado (12), na praça Elisberto Jorge de Oliveira, das 14h às 17h. A iniciativa convida crianças, jovens, adultos e idosos a reviverem o universo lúdico das brincadeiras tradicionais de forma completamente gratuita e em um ambiente descontraído.

O objetivo é, além de reunir famílias em uma tarde agradável, resgatar memórias afetivas de diferentes gerações com atividades como peão, bolinha de gude, bambolê, carrinho de rolimã e muito mais. Para abranger ainda mais público, também acontecerão contação de histórias, apresentações circenses, oficinas culturais e música ao vivo.

Promovido pela Secretaria de Cultura, as atividades do Brincadeiras de Todos os Tempos passam ainda pelos bairros Jardim Bela Vista no dia 19 e Jardim Soberana no dia 26.

Serviço

Brincadeiras de Todos os Tempos

Dia 12 no Inocoop – Praça Elisberto Jorge de Oliveira

Dia 19 no Jardim Bela Vista – Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira

Dia 26 no Jardim Soberana – Praça Estrela

Horário: Das 14h às 17h

Classificação indicativa: Livre

Gratuito e aberto ao público