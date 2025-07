Arraial Guarulhos 2025 atrai mais de meio milhão de pessoas em apenas três semanas

O Arraial Guarulhos 2025 está movimentando a cidade com muita festa, diversão e tradição caipira. A maior festa junina já realizada no município terminará em 20 de julho com números expressivos. Em apenas três semanas, mais de 580 mil pessoas frequentaram as quermesses realizadas em parceria com a iniciativa privada, sem custos à Prefeitura.

Desde 20 de junho até este sábado (12), o Arraial Guarulhos 2025 atraiu mais de 450 mil pessoas ao Bosque Maia, 100 mil à Praça do Orobó e 30 mil ao Campo do Santa Emília. Na última sexta-feira (11), a festa chegou aos moradores do Pimentas, ao lado do novo terminal de ônibus.

O evento, realizado às sextas, sábados e domingos, é fruto de um chamamento realizado pela Prefeitura de Guarulhos, sem investimento de recursos públicos. A produção e execução são de responsabilidade da empresa Espaço Inter Eventos, vencedora do edital.

O Arraial Guarulhos 2025 conta com shows de artistas locais como Trio Acústico e Vera Bianca, além de atrações nacionais como Circuladô de Fulô, Peixe Elétrico e Katinguelê. No Bosque Maia, o público se diverte em um parque de diversões com roda-gigante, barco viking, skiing dance, carrossel, pista de bate-bate, brinquedos eletrônicos e mais brinquedos.

Os quatro polos ainda contam com feira de artesanato do projeto Economia Solidária; arrecadação de roupas para a Campanha do Agasalho 2025 do Fundo Social de Solidariedade; festival gastronômico com cardápio junino, comida de rua e mais 150 opções; quadrilhas juninas e decoração instagramável; barracas típicas com pescaria, tiro ao alvo, cadeia, milho, doces caipiras e outras brincadeiras; segurança reforçada com apoio da GCM e equipe de limpeza presente em todos os polos.

Mais do que uma festa, o Arraial Guarulhos 2025 é uma celebração da cultura popular brasileira e da identidade local, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro para toda a família, com acesso gratuito e atrações para todas as idades.

SERVIÇO: ARRAIAL GUARULHOS 2025

Data: Até 20 de julho

Horário: a partir das 11h

Locais:

Bosque Maia: Avenida Paulo Faccini, S/N – Centro

Praça do Orobó: Praça do Orobó – R. Waldemar de Paula Ferreira, 400-462 – Jardim Presidente Dutra

Campo do Santa Emília: Av. Martins Júnior, 1300 – Jardim Santa Emília

Terminal Pimentas: Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira – Pimentas

Entrada: Gratuita