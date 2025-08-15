Prefeitura de Guarulhos oferece cursos gratuitos para a população no Parque Chico Mendes

Aulas de inglês, educação financeira, ginástica, taekwondo entre outros cursos gratuitos estão com vagas abertas no Centro Municipal de Educação Ambiental – Cemea Parque Chico Mendes, localizado no bairro dos Pimentas. O espaço oferece inúmeras oportunidades educativas e esportivas para o público infantil e adulto da região.
As aulas de inglês para crianças de sete a nove anos acontecem às terças e quintas, das 9h10 às 10h, e para crianças de 10 a 13 anos, nos mesmos dias, das 10h10 às 11h. Já o curso de ginástica infantil é oferecido às segundas e quartas, das 12h às 12h50, para crianças de sete a 13 anos.
O curso de educação financeira, destinado para crianças de sete a 13 anos, é realizado às segundas, quartas e sextas, das 12h às 12h50.
Para maiores de 18 anos, o Cemea conta com aulas de artesanato às segundas, quartas e sextas, das 13h às 13h50. O curso de horticultura, às quartas e sextas, das 14h às 15h20, ensina a cultivar plantas comestíveis saudáveis, como hortaliças, ervas e frutas, além de explorar toda a beleza natural do local.
Os cursos de taekwondo, hapkido e capoeira são voltados para crianças a partir de sete anos e adultos interessados em aprender técnicas de defesa pessoal, disciplina, desenvolvimento físico e mental. As aulas de capoeira são realizadas às terças e sextas, das 19h30 às 20h50; o taekwondo, às terças, das 19h às 20h30, e às sextas, das 14h30 às 15h20; e o hapkido, às segundas, das 14h30 às 15h20.
Inscrições
Para se inscrever, os interessados devem comparecer à secretaria do parque, das 7h às 21h, portando RG, CPF e comprovante de endereço. No caso de crianças, a matrícula deve ser realizada pelo responsável.
O Cemea Parque Chico Mendes está localizado na avenida José Miguel Ackel, 1.100, no bairro Vila Isabel. Mais informações pelo telefone (11) 2085-1414.