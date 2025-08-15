Comunicadores de Guarulhos e Alto Tietê recebem Menção Honrosa 2025





No mês em que celebra seus 55 anos de história, a Universidade Guarulhos (UNG) reuniu comunicadores de Guarulhos e do Alto Tietê para a cerimônia de entrega da Menção Honrosa Sociedade, Paz e Educação 2025. O evento, realizado na Instituição de Ensino Superior, homenageou profissionais que atuam no rádio, na TV, em sites, jornais impressos, blogs, podcasts e nas redes sociais, reconhecendo o papel essencial da comunicação para os desenvolvimentos social e cultural.

A solenidade foi marcada por momentos de confraternização e reflexão sobre os desafios e a relevância de atuar neste segmento. A mesa de honra contou com a presença do coordenador do curso de Comunicação da UNG, Alex Francisco, representando o reitor Yuri Neiman; da subsecretária municipal de Comunicação, Leniza Krauss; do apresentador do programa O Melhor Acontece, da TV Guarulhos, Antônio Queiroz; do jornalista da TBL Comunicação, Roberto Samuel; e da diretora de Comunicação na Prefeitura de Itaquaquecetuba, Jéssica Almeida de Lima. Os docentes foram representados pela coordenadora do curso de Negócios da UNG, Silvana Cesso; e a sociedade civil foi representada pelo articulador cultural Paulinho Trewasae.

Alex Francisco destacou a emoção de receber colegas e representantes locais. “Sou formado em Comunicação e Jornalismo por esta casa. Para mim, é muito especial estar, atualmente, como professor e coordenador de curso na Universidade. É um privilégio reunir pessoas que representam a comunicação de Guarulhos e do Alto Tietê, seja diante ou atrás das câmeras, no microfone, na produção ou na gestão de conteúdo. Este foi um momento de celebração para todos que atuam nestas áreas com amor, dedicação e compromisso de informar e transformar a sociedade”, afirmou.

Roberto Samuel aproveitou para enfatizar a responsabilidade de trabalhar na imprensa e exercer a profissão com ética e compromisso. “Nós atuamos com seriedade, pois uma informação mal apurada pode destruir vidas. Já uma comunicação responsável é capaz de ajudar a cidade a crescer. Somos historiadores do dia a dia e cada texto que escrevemos se torna um documento para, daqui dez anos, alguém ler e reconhecer nossa atuação. E, acima de tudo, deve-se existir respeito. Se alguém não concorda com minha opinião, precisa respeitar, assim como eu respeito a dela. Nosso objetivo é fazer a melhor comunicação possível para nossa cidade”, finalizou.

Entre aplausos e trocas de experiências, ficou o compromisso coletivo de fortalecer o jornalismo e todas as formas de comunicação como pilares de uma sociedade mais consciente, participativa e justa.