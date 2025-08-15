Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para cursos gratuitos de esportes e idiomas no CEU Continental

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos no CEU Continental. As atividades incluem aulas de idiomas para o público infantil, como inglês e espanhol, além de modalidades esportivas como basquete, handebol e futebol para diferentes faixas etárias.
As aulas de basquete para jovens de 14 a 17 anos acontecem às segundas e quartas-feiras, das 10h às 10h50. Já o basquete 3×3 conta com duas turmas: às sextas, das 16h30 às 17h30, para jovens de 14 a 17 anos, e das 17h30 às 18h30 para pessoas de 18 a 39 anos. Diferente do basquete tradicional, a modalidade 3×3 é disputado pelos jogadores em apenas metade de uma quadra pelas equipes.
Para crianças de sete a nove anos, há vagas para as aulas de handebol de realizadas às segundas e quartas-feiras, das 9h às 9h50. Já as aulas de futebol com “Gol Caixote” acontecem às quintas, das 9h às 9h50, servindo de treinamento para melhor a precisão nas finalizações.
Além das modalidades esportivas e recreativas, O CEU Continental oferece cursos de idiomas para crianças de sete a nove anos no período da manhã, ministrados por professores experientes e qualificados. As aulas de inglês são realizadas às quintas-feiras, das 9h10 às 10h, e as de espanhol às segundas-feiras, das 9h às 9h50.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da unidade, das 8h às 17h, apresentando o RG, CPF e comprovante de endereço. O CEU Continental fica rua Alzimar Vargas Batista, 284, no Parque Continental II. Mais informações pelo telefone (11) 2086-1002.