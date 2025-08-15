Prefeitura de Guarulhos inicia desassoreamento de córrego no Jardim Cumbica





A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta sexta-feira (15) o desassoreamento do córrego São Gabriel da Cachoeira, localizado no Jardim Cumbica, próximo ao novo Trevo de Cumbica. O serviço é executado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio da Regional Cidade Satélite, com o objetivo de prevenir alagamentos na região.

O trabalho conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica, responsável pela remoção de detritos e resíduos acumulados no leito do córrego, o que contribui para melhorar a fluidez e a vazão das águas.

Com a mobilização das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos segue comprometida em manter e aprimorar a infraestrutura urbana da cidade, priorizando ações que beneficiem diretamente o dia a dia da população.