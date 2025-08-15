Servidores da Defesa Civil de Guarulhos recebem orientações de primeiros socorros





Entre os dias 11 e 15 de agosto, a sede da Defesa Civil de Guarulhos recebeu a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). Servidores participaram de palestras e atividades sobre temas relevantes como boas práticas, cultura de segurança, vida saudável, saúde mental e primeiros socorros.

O primeiro dia contou com duas palestras de boas práticas e cultura de segurança, ministradas respectivamente pela servidora da Prefeitura Renata Rocha e pelo engenheiro Márcio Ribeiro, presidente do SIEG (Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos). Na terça-feira (12), foi realizada uma palestra sobre vida saudável com o professor Eder, da Secretaria de Esportes.

O tema da saúde mental foi abordado na quarta-feira (13), em uma apresentação da psicóloga Nayara Pantaleão Zanchetta, do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). Na última quinta (14) e nesta sexta (15), o dr. Gustavo Salatino, médico da Escola SUS, ministrou palestras sobre primeiros socorros.

A SIPAT é um lembrete constante de que a Prefeitura de Guarulhos prioriza a segurança e o bem-estar de seus servidores. As práticas saudáveis e sustentáveis no ambiente de trabalho ampliam o cuidado e o respeito mútuo na Defesa Civil.