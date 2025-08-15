Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos na praça Getúlio Vargas





O veículo da Prefeitura de Guarulhos que leva cirurgias gratuitas de castração de gatos e cães com até 20 kg atenderá na próxima semana, de terça (19) a sexta-feira (22), na Praça Getúlio Vargas, no Centro.

Para inscrever seu pet é necessário comparecer ao local, das 8h às 17h, levando documento pessoal com foto, comprovar residência em Guarulhos e ter mais de 18 anos de idade. As informações sobre data, hora e preparação do animal para a cirurgia serão dadas aos tutores que concluírem a marcação.

O CastraPet é um veículo equipado com recepção, centro cirúrgico e área de recuperação, que roda pela cidade ficando por dias ou semanas estacionado nos locais com alta demanda por esterilização de animais de estimação. Totalmente gratuito, o serviço facilita a vida de quem não pode se locomover com o animal ou ainda arcar com os custos de um procedimento particular.

O CastraPet é uma iniciativa do Departamento de Proteção Animal (Dpan) da Prefeitura de Guarulhos. No equipamento são realizadas cerca de 300 cirurgias por semana.

Adote

O abrigo do DPAN, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis em https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.