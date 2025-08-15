Varal Solidário do Fundo Social beneficia mais de 110 famílias e espalha calor humano no CEU Bonsucesso

Na manhã desta sexta-feira (15), o CEU Bonsucesso se transformou em um grande ponto de encontro da solidariedade. O Fundo Social de Guarulhos levou o Varal Solidário para a região, beneficiando mais de 110 famílias com peças de roupas, calçados e acessórios cuidadosamente selecionados para atender a população no inverno.

O evento foi preparado para receber a comunidade de forma organizada e acolhedora, garantindo que todos pudessem encontrar peças de qualidade e adequadas às suas necessidades. O objetivo foi oferecer não apenas roupas, mas também dignidade, respeito e um gesto concreto de cuidado com cada pessoa atendida.

Moradores de diferentes idades e histórias compartilharam sorrisos e palavras de gratidão. Para muitas famílias, a ação representou um alívio em tempos de dificuldades econômicas, ajudando a enfrentar o frio com mais conforto.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches, destacou a importância desse contato próximo com a população: “Ver o brilho nos olhos das pessoas ao escolherem suas peças é algo que sempre vou guardar comigo. Mais do que roupas, entregamos afeto e mostramos que, quando nos unimos, podemos transformar realidades”.

O Varal Solidário, que percorreu diferentes bairros ao longo da temporada de inverno, deixou sua marca por onde passou, fortalecendo laços comunitários e despertando a empatia. No CEU Bonsucesso, mais uma vez, a ação aqueceu vidas e corações.

O Fundo Social reforça que iniciativas como esta ocorrerão em outras épocas do ano, com o mesmo espírito de acolhimento e parceria. Afinal, solidariedade não tem estação e é uma atitude permanente que constrói uma cidade mais justa e humana.