Mutirão de Estágios, atividades interativas e atrações culturais marcam último dia da Feira do Estudante de Guarulhos 2025





Nesta sexta-feira (15), o último dia da Feira do Estudante de Guarulhos 2025 foi marcado pelo mutirão +Estágios com mais de 5.000 vagas remuneradas para os jovens, atividades interativas e atrações culturais como o show da campeã do Canta Juventude, Letícia Callou. Milhares de alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares e universitários passaram pelo evento no CME Adamastor, promovido pela Prefeitura de Guarulhos com o objetivo de informar o estudante sobre as opções para a escolha da sua carreira de estudos e profissional.

“Encerramos hoje a Feira do Estudante com o sentimento de dever cumprido. Foram dias de muito conhecimento, oportunidades e esperança para milhares de jovens de Guarulhos. O Mutirão +Estágios, com mais de 5.000 vagas, mostra nosso compromisso em abrir portas para o futuro. Agradeço ao prefeito Lucas Sanches pelo apoio incondicional e a todos que acreditaram nesse projeto que transforma vidas”, destacou o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo, cuja pasta coordenou o evento e integra a Secretaria de Direitos Humanos.

A aluna do 4º semestre de medicina veterinária, Sabryna Braga Alves, de 19 anos, soube do +Estágios por meio de um parente. “Está difícil encontrar estágios e aqui facilita muito ter muitas vagas no mesmo lugar”, contou a jovem que mora nos Pimentas e pretende ajudar a família se arrumar uma colocação.

Já o estudante Gustavo Queiros, de 17 anos, do 3º ano do ensino médio da E.E. PEI (Escola Estadual de Ensino Integral) Valdivino de Castro Pereira, no Jardim Santa Edwirges, aguardava sua vez no mutirão de estágios. “Estagiar é uma maneira de ter seu próprio dinheiro, de melhorar o currículo e conhecer mais sobre o mercado de trabalho”, relatou o morador do Jardim Bela Vista que pretende fazer faculdade na área de tecnologia.

Colegas na E.E. Carmina Mendes Seródio, Natália Vieira, de 16 anos, e Larissa Lopes, de 17 anos, estiveram com a escola na feira na quinta-feira (14) e retornaram novamente juntas porque gostaram muito da programação e também para participar do +Estágios. Ambas conseguiram encaminhamentos para entrevista final de estágio na empresa contratante. “Estou muito feliz. Estava buscando uma vaga. Ontem assisti a uma palestra de direito e achei muito interessante, mas ainda não tenho certeza de que curso farei depois do ensino médio”, disse Natália.

Por sua vez, Larissa não acreditava que pudesse obter uma colocação. “Estou surpresa, não esperava sair daqui com a oportunidade de estagiar”, afirmou a estudante que mora no Jardim Santos Dumont e pretende cursar pedagogia.

Interatividade

O Complexo do Adamastor abrigou mais de 60 estandes de empresas, entidades e secretarias municipais que disponibilizaram atividades dinâmicas como workshops, palestras com profissionais, oficinas, testes, gincanas e sorteio de bolsas de estudos e brindes. Gamificação sobre sustentabilidade, projetos de robótica, óculos de realidade aumentada, scaner 3D, robô humanoide, máquinas de corte a laser, oficina de cosméticos, de beleza, entre outras atraíram a atenção dos alunos que puderam testá-los.

Já entre as diversas propostas das secretarias municipais disponibilizadas aos participantes da feira, destaque para a distribuição de mudas de árvores nativas brasileiras; oficina de pintura comandada pelo artista plástico Ricardo Almeida, que é deficiente físico; inscrições para cursos de capacitação profissional e inclusão produtiva do Fundo Social de Solidariedade; apresentação de equipamentos de salvamento da Defesa Civil, como bote inflável, abafadores de incêndio, motosserra e coletes, entre outras.