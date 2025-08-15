Guarulhos compartilha avanços na saúde no 1º Seminário Nacional das Hepatites Virais





Guarulhos marcou presença no 1º Seminário Nacional das Hepatites Virais, promovido pelo Movimento Brasileiro de Hepatites Virais (MBHV) entre os dias 12 e 14 de agosto, na sede da AHF Brasil, em São Paulo. O evento reuniu representantes do Ministério da Saúde, programas estaduais, organizações da sociedade civil e especialistas para discutir estratégias de eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública no Brasil.

A coordenadora do Programa Municipal IST/aids e Hepatites Virais de Guarulhos, Marina Nairismagi Alves, participou da mesa sobre a Linha de Cuidado para as Hepatites Virais, onde apresentou os avanços e desafios do município no enfrentamento das hepatites B e C. “Seguindo as metas globais, nacionais, estaduais e municipais, a cidade vem ampliando a testagem para os dois tipos na atenção primária e garantindo tratamento gratuito nos serviços especializados”, afirmou.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. A hepatite A, geralmente transmitida por água ou alimentos contaminados, costuma ser benigna e tem cura. Já as hepatites B e C, transmitidas pelo contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas ou da mãe para o bebê durante o parto, podem evoluir para formas crônicas e provocar sérias complicações. A boa notícia é que a hepatite C tem cura e a hepatite B conta com tratamento eficaz.

Em Guarulhos, o atendimento para casos diagnosticados é realizado no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Ubiratan Marcelino dos Santos e no Serviço de Assistência Especializada (SAE) Carlos Cruz para adultos, e no SAE Pediátrico, no Ambulatório da Criança, para crianças e adolescentes. Além disso, todas as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município realizam exames para diagnóstico, aplicam a vacina contra a hepatite B, distribuem preservativos e gel lubrificante e promovem ações de orientação.

Entre os dados apresentados no evento, Marina compartilhou que em 2024 foram notificados 120 casos de hepatite C e 37 de hepatite B em Guarulhos. Por mês, cerca de três pessoas iniciam o tratamento para o tipo B e 13 para o tipo C na cidade. “Para o município, esses números reforçam a importância de se testar regularmente, seguir as orientações médicas e adotar práticas seguras para prevenir a transmissão. A testagem é simples, rápida e gratuita, e pode salvar vidas”, destacou.

Serviço

CTA Ubiratan Marcelino dos Santos: avenida Tiradentes, 2.529, Jardim Paraventi

SAE Carlos Cruz: rua Miracanga, 32, Parque Jurema

SAE Pediátrico/ Ambulatório da Criança (0 a 18 anos): rua Osvaldo Cruz, 151, Centro