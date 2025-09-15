Mais de 5 mil fãs lotam o Dream Car de São Roque para ver de perto os youtubers Enaldinho, Nicolas e Vini

Um dia inesquecível, em que os fãs puderam se divertir com atrações iradas e ainda interagir com os youtubers mais queridos do Brasil. Realizado no sábado (13/9), o evento Enaldinho, Nicolas e Vini invadem o Dream Car registrou a participação recorde de 5 mil pessoas, número que surpreendeu até o Enaldinho. “Tivemos uma recepção muito calorosa aqui em São Roque. É uma energia muito grande, não estamos acostumados. Vamos embora já com muita vontade de voltar”, disse. Maior polo de entretenimento temático de carros antigos do Brasil, o Parque Dream Car fica a apenas 60 km da capital paulista e conta com toda a infraestrutura para as famílias passarem o dia com muito conforto: shopping com 23 lojas e restaurantes, parque infantil e museu com 165 veículos.

Logo cedo, os visitantes já formavam filas para aguardar a abertura do Parque Dream Car. Os fãs lotaram a arquibancada e boa parte do perímetro do Kartódromo de São Roque para acompanhar os shows de drift e de carros de cinema, dirigidos por seus respectivos sósias. O mascote do Enaldinho e os robôs LED divertiram a garotada ao longo de toda a programação. O momento mais esperado ocorreu na parte da tarde, levando os fãs à loucura: Enaldinho, Nicolas e Vini chegaram à pista a bordo do Tesla Cybertruck, um veículo 100% elétrico com nada menos que 857 cv de potência que, inclusive, recebeu a assinatura do Enaldinho. Além de distribuir brindes autografados, os youtubers ainda participaram de uma sessão de fotos com 300 pessoas sorteadas. No final do dia, shows de drift encerraram a programação especial.

As atrações do Parque Dream Car

Inaugurado em dezembro de 2023 e próximo de completar dois anos de operação, o Parque Automotivo Temático Dream Car de São Roque (SP) é o maior polo de entretenimento voltado a carros antigos do Brasil. Localizado a apenas 60 km da capital paulista, em uma área de 100 mil metros quadrados na famosa Estrada do Vinho de São Roque, é muito mais do que um museu. Além de acervo com 165 veículos antigos (105 carros, 20 motos e 40 bicicletas), é composto por shopping com 23 lojas e restaurantes, parque infantil temático e kartódromo de nível internacional, onde ocorrem apresentações de drift gratuitas todos os finais de semana. Também conta com heliponto e eletropontos para a recarga de veículos elétricos. Na Volta dos Sonhos, os fãs podem dirigir Ferrari, Porsche, Camaro e o 100% elétrico Tesla Cybertruck. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br.

Os próximos eventos no Parque Dream Car:

20/9 (sábado), das 16 às 22 horas: Furiozza (shows de drift e encontro de carros tunados)

21/9 (domingo), das 9 às 18 horas: Encontro Mensal de Carros Antigos do Complexo Dream Car e Encontro Antigos do ABC (grupos Churrascars, Opala ABC, Rota 468 e Clássico Show)28/9 (domingo), das 9 às 18 horas: Amantes dos Baixos – encontro de rebaixados