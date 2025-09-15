Operação da Prefeitura pelo bem-estar da população fecha 10 estabelecimentos em situação irregular





A Prefeitura de Guarulhos realizou ações de fiscalização no último final de semana e fechou 10 estabelecimentos em situação irregular. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) autuaram e lacraram bares e adegas sem licença de funcionamento e que perturbavam o sossego público.

Em Cumbica, uma adega foi multada por apresentar divergência no ramo de atividade e interditada. Na mesma região, um bar com tabacaria foi autuado por falta de licença de funcionamento e um restaurante sem isolamento acústico foi fechado.

No Jardim Pinhal, um bar sem acústica incomodava o sossego das famílias vizinhas e foi fechado. Outro estabelecimento sem isolamento de som teve as atividades encerradas por obstrução de passeio público no Jardim São José.

As equipes de fiscalização, apoiadas por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), ainda aplicaram multa e fecharam dois bares por falta de licença no Jardim São Jorge e no Jardim Bela Vista. Uma tabacaria foi lacrada por reincidência no Parque Jurema.

No Parque Jandaia, dois estabelecimentos foram multados e fechados: um bar sem licença que perturbava o sossego a vizinhança e uma adega com ramo de atividade divergente que obstruía o passeio público.

A Prefeitura de Guarulhos seguirá fiscalizando estabelecimentos irregulares para garantir o cumprimento da lei e preservar o bem-estar dos munícipes.