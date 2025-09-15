Prefeitura planta 100 árvores nativas da Mata Atlântica no Bonsucesso

Por meio de uma parceria da Prefeitura com a empresa DHL Logística, a avenida Florestan Fernandes, ao lado do CEU Bonsucesso, recebeu o plantio de 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica ao longo deste final de semana. A ação reforça a união da iniciativa privada com o poder público no combate às mudanças climáticas.

A arborização urbana é fundamental para a diminuição da temperatura ambiente da cidade. Áreas arborizadas podem diminuir a temperatura ambiente em até três graus Celsius (centígrados), além de melhorar a qualidade do ar com a captura de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera.

Outros benefícios trazidos pelas árvores são a redução de enchentes e dos alagamentos, já que uma árvore adulta pode reter até 250 litros de água por dia, diminuição da poluição sonora, melhora do bem-estar psicológico e promoção do lazer.

O plantio foi coordenado pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), e contou com a participação de 25 voluntários e seus familiares, que plantaram mudas de grumixama preta, ingá, jatobá, sangra d’água e erythrina.

A próxima atividade de plantio promovido pela SVCS acontece no próximo sábado (20), a partir das 9h, às margens do córrego dos Cubas, em frente à entrada principal do Bosque Maia. A ação é aberta à participação de voluntários.