Guarulhos prepara ações para a Semana Nacional do Trânsito 2025





Em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre esta quinta-feira (18) e quinta-feira da semana que vem (25), a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), promoverá uma série de ações voltadas à conscientização para um trânsito mais seguro. Neste ano, o tema da campanha é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

A abertura da programação será nesta quinta-feira (18), às 9h, no auditório da sede operacional da Semob, localizada na Vila Barros. Na ocasião, o secretário João Araújo e diretores falarão sobre a importância da conscientização de todos em relação à diminuição de sinistros e mortes no trânsito.

Na sexta-feira (19), das 10h às 13h, em parceria com o Detran-SP, o município promoverá uma ação integrada no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro. A iniciativa tem como público-alvo os pedestres que frequentam o principal centro comercial da cidade, que terão a oportunidade de experimentar a sensação de um motorista sob o efeito de álcool, drogas ou sonolência ao volante usando um óculos especial.

Para celebrar o Dia Mundial sem Carro, que ocorre em 22 de setembro, a Semob pretende conscientizar seus servidores a se deslocarem para o trabalho sem utilizar veículos. Já no dia 23, data em que se comemora o Dia do Agente de Trânsito e Transportes, a pasta prepara uma mobilização interna na sede do centro operacional, com diversas atividades, como serviços de saúde e beleza.

Os motociclistas também contarão com um evento dedicado a eles: o Pit Stop Motociclista, que será realizado no dia 24, das 10h às 12h, na avenida Timóteo Penteado. A ação é uma parceria com o Detran-SP e a concessionária Ecopistas.

Por fim, no dia 25, a partir das 9h, o município participa da Connected Smart Cities, no Pavilhão Vermelho da Expo Center Norte. A cidade será representada pela gestora da Escola de Mobilidade Urbana, Layla Fordelone, no painel “Boas Práticas do Laço Amarelo Day”. Na oportunidade, a servidora falará sobre as ações adotadas por Guarulhos voltadas à mobilidade urbana, bem como sobre medidas para melhorar a segurança no trânsito.

Serviço

Semana Nacional do Trânsito

De 18 a 25 de setembro de 2025

Programação

18/09 a partir das 9h – Lançamento oficial das ações na sede operacional da Semob

19/09 – 10h às 13h, Ação integrada no calçadão da rua Dom Pedro II – Centro

22/09 – Dia Mundial sem Carro

23/09 – Mobilização interna com os agentes na sede operacional da Semob

24/09 – 10h às 12h, Pit Stop Motociclista, na avenida Timóteo Penteado

25/09 – A partir das 9h – Participação no painel “Boas Práticas do Laço Amarelo Day”, da Connected Smart Cities, no Pavilhão Vermelho da Expo Center Norte