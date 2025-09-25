Peça ‘Quem é a Fofinha?’ movimenta Teatro Padre Bento





O Teatro Padre Bento recebeu no sábado (20) a peça “Quem é a Fofinha?” estrelada pelos atores André Mattos e Beth Rizzo. A obra apresenta a história de Madalena, mulher fora dos padrões estéticos atuais, que, após sofrer uma decepção amorosa pela Internet, busca auxílio em uma sessão de terapia em grupo.

A produção apresenta a perspectiva de que é preciso se aceitar, independente das diferenças de qualquer natureza, já que, na história, o terapeuta tenta auxiliá-la, fazendo com que ela reviva vários episódios de sua vida diária e, a partir daí, encontre respostas para descobrir quem de fato ela é.

O espetáculo foi exibido gratuitamente graças a uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos e as produtoras CIA de Teatro Lá Vem o Rizzo e André Mattos Produções Artísticas Ltda.

