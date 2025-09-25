Prefeitura limpa dois trechos do córrego Baquirivu-Mirim





A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (25) a limpeza de dois trechos do córrego Baquirivu-Mirim, no Jardim das Nações. Os trabalhos foram supervisionados pela Regional Cumbica da SAR.

Os pontos atendidos ficam próximos à avenida Estados Unidos e à rua Beira Rio. Em ambos, os funcionários executaram a remoção de resíduos de forma manual. Foram retirados materiais como galhos de árvores, garrafas PET, latas de cerveja e refrigerante, entre outros objetos que acabam obstruindo e prejudicando o fluxo das águas.

Todos os resíduos retirados do leito do córrego foram devidamente armazenados em local apropriado pela equipe.

Desde o início do ano a Prefeitura tem promovido o desassoreamento e a limpeza de córregos, valas de drenagem e travessias por meio da Operação Tempestade. A iniciativa tem como principal objetivo minimizar os alagamentos provocados pelas fortes chuvas, sobretudo no verão.

Por meio das oito regionais da SAR o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.