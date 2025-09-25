Prefeitura leva projeto Inclusão sem Barreiras a pais e professores do Jardim Fortaleza





Nesta quinta-feira (25), a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu mais uma edição do projeto Inclusão sem Barreiras para um público de 40 pessoas, entre pais e professores da EPG Érico Veríssimo, no Jardim Fortaleza.

Para a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, o Inclusão sem Barreiras é um espaço de diálogo e orientação, que mostra que a inclusão começa na informação e no acolhimento. Quanto mais pais e professores estiverem preparados, mais nossas crianças e jovens com deficiência terão seus direitos respeitados.

O projeto visa a orientar sobre inclusão e acolhimento de pessoas com deficiência (PCDs), sensibilizar e esclarecer sobre práticas inclusivas e de combate ao capacitismo (discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência) e ao bullying.

A equipe da pasta, que integra a Secretaria de Direitos Humanos, também orientou e coletou documentos dos interessados para a emissão do Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), disponibilizado gratuitamente pela subsecretaria.

Os participantes receberam ainda informações sobre os projetos oferecidos pela subsecretaria como a Central de Libras para surdos; orientações para acessibilidade e socialização; aulas de Braille e Soroban (equipamento para cálculo matemático) e mobilidade com uso da bengala, por meio do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis) para deficientes visuais.