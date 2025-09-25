Guarulhos participa de evento sobre mobilidade urbana em São Paulo





As políticas públicas voltadas à mobilidade urbana da Prefeitura de Guarulhos foram destaque na Connected Smart Cities, realizada nesta quarta-feira (24), no Pavilhão Vermelho da Expo Center Norte, em São Paulo. O município foi representado pela chefe de seção técnica da Escola de Mobilidade Urbana, Layla Fordelone, no painel “Boas Práticas do Laço Amarelo Day”.

Durante sua participação, Layla detalhou as ações implementadas em Guarulhos, que mobilizaram a população em larga escala, como os programas Ciclista Seguro e Pit Stop Motociclistas, além de palestras em escolas e empresas, além de campanhas de divulgação nas redes sociais da Prefeitura.

Na terça-feira (23), Guarulhos também marcou presença no painel “Segurança Viária do Parque da Mobilidade”. A cidade foi representada pela arquiteta e urbanista Gláucia Varandas, integrante do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos.

Laço Amarelo

O município foi convidado a participar do Connected Smart Cities pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Em 2025, Guarulhos passou a integrar a Rede Laço Amarelo, iniciativa que promove a cultura da segurança no trânsito e estimula a adoção de políticas públicas com impacto positivo para a sociedade e para as futuras gerações.

Além disso, o município foi reconhecido com o prêmio Destaques Maio Amarelo 2025 – “Ações do Poder Público – Municípios”, em reconhecimento às iniciativas promovidas pela administração municipal durante o mês de maio dedicado à conscientização sobre a importância da segurança viária.