Assembleia abre campanha salarial dos metalúrgicos de Guarulhos nesta sexta-feira





O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região está em Campanha Salarial. Nesta sexta-feira (26) acontece a primeira assembleia, que definirá a Pauta de Reivindicações. Será na sede, à rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Primeira convocação às 17h30; segunda, às 18h30.

O presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça) informa: “A assembleia é aberta a toda a base, sejam sócios ou não. Queremos presença maciça da categoria. Pedimos que um companheiro converse com outro, ajudando na mobilização”.

A Campanha busca fortalecer as negociações por reajuste salarial e ampliação de direitos. O Sindicato também faz um chamamento especial aos jovens. “Ouvir a juventude e estimular sua participação é compromisso da nossa diretoria”, afirma o secretário-geral Chorão.

O que for definido na assembleia será agregado à pauta dos demais metalúrgicos ligados à Força Sindical no Estado. A negociação coletiva será coordenada pela Federação dos Metalúrgicos do Estado, que representa cerca de 700 mil trabalhadores.

Os principais pontos já indicados pelos sindicatos filiados à Federação e à Força Sindical são: reajuste salarial com aumento real, valorização dos pisos e da PLR, redução da jornada, fim da escala 6×1, isenção do imposto de renda para salários até R$ 5 mil, plano de cargos e salários, licença-maternidade de 180 dias, igualdade salarial entre homens e mulheres, avanço na Convenção Coletiva de Trabalho, vale-alimentação, entre outros.