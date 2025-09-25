Estudantes do Ensino Médio de Cumbica recebem projeto Juventude na Escola





Os cerca de 400 alunos do ensino médio da EE Sebastião Walter Fusco, no Jardim Cumbica, participaram nesta quinta-feira (25) do projeto Juventude na Escola, promovido pela Prefeitura de Guarulhos. A ação da Subsecretaria da Juventude leva a instituições de ensino informações e orientações sobre diversos assuntos como cidadania, saúde mental, acessibilidade e empregabilidade, além de atividades culturais.

A programação contou com o projeto Juventude Acolhedora, que aborda questões de saúde mental como depressão e combate ao suicídio e várias palestras como de descarte correto de resíduos; empregabilidade e o mundo do trabalho; liderança; ferramentas tecnológicas e sistemas computacionais; orientações para uso seguro de redes sociais; ansiedade pré-vestibular e futuro profissional; acessibilidade e inclusão com a participação de alunos com deficiência visual da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão.

Já entre as atividades culturais, os jovens contaram com karaokê, música comandada pelo DJ Menezes, documentário “Notas do Tempo” sobre a história do Conservatório Municipal de Guarulhos, além de captação de currículos para estágios e atividades esportivas (vôlei e futebol).

Atuando há vinte anos na escola, a coordenadora do ensino médio, Maria Aparecida Gonçalves de Barros, avaliou positivamente a ação, já que os alunos vivem hoje no mundo tecnológico e as atividades do projeto os fazem refletir sobre outros temas como liderança, saúde mental e empregabilidade.

Para a aluna do primeiro ano do ensino médio, Williane Kethelen Silva, de 16 anos, sua classe interagiu durante o projeto Juventude Acolhedora e parece ter ficado mais unida. Ela pretende ser pediatra no futuro e acredita que há muitos adolescentes deprimidos em razão de não terem uma boa convivência nem conversarem com seus pais.

Como todos os participantes do Juventude Acolhedora, Williane recebeu uma fita que simboliza amizade e expressa suporte e amarrou no pulso da amiga Yasmim, do segundo ano.

Moradora do Parque das Nações, a aluna do segundo ano, Anna Carolina Bartolini Sousa, sonha em ser perita criminal ou engenheira civil e assistiu atenta à palestra sobre liderança, ministrada pelo administrador de empresas e voluntário no projeto, Joedes de Jesus.

Para Anna, foi uma oportunidade de conhecer as habilidades que um líder deve ter para comandar uma equipe e que podem servir de inspiração e motivação para outras pessoas, por meio de uma boa comunicação.

A Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, realiza mensalmente uma edição do projeto Juventude na Escola em uma instituição de ensino diferente.