Prefeitura de Guarulhos e Sabesp tratam esgoto com tecnologia pioneira e beneficiam 44 mil pessoas





A Prefeitura de Guarulhos deu mais um importante passo para entregar 100% de esgoto tratado à população até 2029. Em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), foram inauguradas nesta quinta-feira (25) duas novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), Cabuçu e Fortaleza. As obras, que contam com tecnologia pioneira, beneficiarão diretamente cerca de 44 mil pessoas e irão reduzir a poluição no rio Tietê.

As duas novas estações vão receber o esgoto coletado de 9.000 residências de Guarulhos, cobrindo os bairros Chácaras Cabuçu, Jardim dos Cardosos, Jardim Fortaleza, Jardim Monte Alto, Jardim Siqueira Bueno, Novo Recreio e Recreio São Jorge. Somadas, as ETEs terão capacidade de tratamento de 63 litros de esgoto por segundo, com um volume diário de mais de 5 milhões de litros, o equivalente a mais de duas piscinas olímpicas, ampliando o índice de esgoto tratado de 38% para 41%. As obras compõem o Programa Integra Tietê e são resultado de um investimento de R$ 72,9 milhões.

Depois de tratado e despoluído, o efluente será direcionado para os córregos Cabuçu e do Entulho, que desaguam no Tietê. Além de melhorar a preservação dos recursos hídricos e o desenvolvimento socioambiental da região, o tratamento contribui na qualidade de vida dos moradores e da saúde pública, evitando doenças.

A nova ETE Cabuçu, que atenderá 24.656 pessoas, será pioneira ao adotar a tecnologia de Biorreator com Biobobs, um sistema que integra tanques de tratamento biológico (biorreatores) com pequenos suportes móveis chamados biobobs. São pequenos filtros onde os micro-organismos se fixam e se desenvolvem, acelerando a decomposição da matéria orgânica e funcionando como um “aspirador” para a remoção de nutrientes presentes no esgoto. Isso permite, por exemplo, um tratamento mais eficiente em menos espaço físico, reduz odores, gera menos lodo e facilita a operação da estação.

Já a ETE Fortaleza beneficiará 19.152 pessoas e contará com a tecnologia de Lodos Ativados com Biocords, um aprimoramento do processo convencional que utiliza instrumentos fixos para aumentar o crescimento de biomassa, ampliando a eficiência da remoção de poluentes e otimizar a capacidade de tratamento sem necessidade de ampliar tanques.

Para 2025, Guarulhos estima ampliar o índice de cobertura de coleta de esgoto para 94% e o índice de tratamento dos esgotos coletados para 45%. O investimento acumulado previsto até 2029 ultrapassa R$ 4,71 bilhões, beneficiando cerca de 850 mil moradores de 40 bairros. Entre as melhorias previstas, estão a instalação de tubulações, estações de bombeamento e ampliação da capacidade de tratamento das ETEs, resultando em mais saúde e qualidade de vida para a população, além da melhoria das condições dos rios locais e do rio Tietê.