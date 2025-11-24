Conservatório recebe recital de piano erudito e prática de música de câmara na sexta-feira

Encerrando as atividades de novembro do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, o auditório da instituição receberá na noite da sexta-feira (28) um recital de piano erudito e prática de música de câmara. O evento é gratuito e os ingressos são entregues uma hora antes do início da apresentação.

Com obras de autores consagrados como Bach, Haydn, Mozart, Dussek, Beethoven, Chopin, além de autores brasileiros, como Villa-Lobos e Lourenzo Fernandez, os alunos da classe de piano erudito se apresentam em parceria com o grupo de prática de música de câmara com instrumentos, como violino, clarinete e piano a quatro mãos.

A novidade da edição é a apresentação de um trio para flauta, violino e piano de Mel Bonis, compositora francesa que viveu entre 1858 e 1937. Provavelmente será a primeira audição desta peça em Guarulhos.

Serviço

Recital de Piano Erudito e Prática de Música de Câmara

Sexta-feira – 28 de novembro, às 18h

Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos | Rua Ipê, 71 – Centro

Coordenadora: Isabel Kanji

Entrada gratuita – Ingressos distribuídos na bilheteria do local uma hora antes do início do espetáculo.