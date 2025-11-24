Homem pede teste de DNA do filho e é encontrado morto com 20 facadas em Guarulhos

Edelzo, de 61 anos, foi encontrado morto dentro de casa em Guarulhos, com cerca de 20 facadas. A descoberta ocorreu depois que familiares estranharam a falta de respostas a mensagens e enviaram um parente até o imóvel.

Meses antes, Edelzo havia iniciado um relacionamento com Samira, mulher mais jovem, com quem teve um bebê. Apesar de não morarem juntos, ele ajudava financeiramente a companheira e a criança. A relação, porém, se tornou conflituosa após Edelzo solicitar um teste de DNA, além de acusar Samira de invadir sua casa e roubar objetos.

A família da vítima aponta a namorada como principal suspeita. A polícia investiga se o crime está ligado ao pedido de DNA ou aos desentendimentos entre o casal. Além disso, os agentes procuram identificar quem mais estava na casa no momento do assassinato, já que a família relata que, além de Samira, pelo menos mais três pessoas estavam no imóvel.