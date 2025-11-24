Prefeitura promove limpeza e desobstrução de travessia do córrego dos Japoneses

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta segunda-feira (24) a remoção de uma grande quantidade de resíduos que causavam a obstrução da travessia do córrego dos Japoneses. A limpeza do local foi supervisionada pela Regional Taboão.

Resíduos como garrafas de refrigerante, sacolas plásticas, embalagens de isopor, caixas de papelão, madeiras e até uma bola foram retirados da travessia que estava obstruída, o que impedia o fluxo natural da água do córrego. A limpeza contou com o apoio de uma retroescavadeira.

De acordo com a Regional Taboão, se a travessia não fosse desobstruída, a rua Maria Antonieta poderia sofrer com alagamentos em caso de chuva forte.

Ainda na região do Cocaia, em outro ponto do mesmo córrego, próximo à rua Antônio Pegoraro, foi realizada a retirada de resíduos do leito, bem como de descartes irregulares que foram deixados na calçada.

A limpeza do córrego faz parte da Operação Tempestade, que tem como objetivo principal a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população também pode colaborar com a administração municipal denunciando o descarte irregular por meio do telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.